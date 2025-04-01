На островах Греції закрили школи через потужні зливи

На кількох грецьких островах, включно з Паросом і Міконосом, у вівторок, 1 квітня, закрили школи і дитсадки через потужні зливи, які спричинили підтоплення.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Мер Пароса Костас Бізас заявив, що наразі є потреба у додатковій техніці, щоб розчищати вулиці.

kathimerini

"Уся ця катастрофа сталася за дві години", – сказав він.

Негода тривала до раннього ранку, через що органи цивільної оборони віддали розпорядження про закриття шкіл на Міконосі, Паросі та інших островах, включно з Сіросом, Сімі, Калімносом і Косом.

Останніми роками Греція часто страждає від повеней, зокрема, у 2023 році внаслідок руйнівної зливи, найсильнішої за майже століття, загинули 17 осіб і було завдано величезної шкоди центральному сільськогосподарському регіону Фессалії.

Нагадаємо, у січні від повеней постраждав французький регіон Бретань, рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди.

Восени 2024 року катастрофічні повені сталися на сході Іспанії, внаслідок стихійного лиха загинули понад 200 людей.