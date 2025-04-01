На островах Греции закрыли школы из-за сильных ливней

На нескольких греческих островах, включая Парос и Миконос, во вторник, 1 апреля, закрыли школы и детсады из-за сильных ливней, которые вызвали подтопление.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Мэр Пароса Костас Бизас заявил, что сейчас есть потребность в дополнительной технике, чтобы расчищать улицы.

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"Вся эта катастрофа произошла за два часа", – сказал он.

Непогода продолжалась до раннего утра, из-за чего органы гражданской обороны отдали распоряжение о закрытии школ на Миконосе, Паросе и других островах, включая Сирос, Сими, Калимнос и Косом.

В последние годы Греция часто страдает от наводнений, в частности, в 2023 году в результате разрушительного ливня, сильнейшего за почти столетие, погибли 17 человек и был нанесен огромный ущерб центральному сельскохозяйственному региону Фессалии.

Напомним, в январе от наводнений пострадал французский регион Бретань, уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды.

Осенью 2024 года катастрофические наводнения произошли на востоке Испании, в результате стихийного бедствия погибли более 200 человек.