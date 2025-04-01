Каллас розповіла про роль ЄС у створенні трибуналу для Путіна

Європейський Союз відіграє провідну роль у створенні спеціального трибуналу з покарання злочину агресії проти України, і незабаром розпочнеться процес політичного розгляду його установчих документів, включаючи статут майбутнього трибуналу.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас у Страсбурзі 1 квітня під час дебатів Європейського парламенту "Воєнні злочини Росії в Україні: бути разом з Україною та відстоювати справедливість", передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що ЄС лідирує у процесі створення спецтрибуналу з покарання злочину агресії Росії, щодо якого вже завершилися технічні переговори і розпочинається політична частина.

"Щодо конкретного злочину агресії (Росії проти України) Євросоюз очолює роботу над створенням спеціального трибуналу. Юридичні експерти нещодавно завершили технічні переговори щодо його створення. Незабаром Рада Європи розпочне процес політичного розгляду документів для створення трибуналу, включаючи проєкт його статуту", – заявила головна дипломатка ЄС.

Вона повідомила, що ЄС також підтримує Реєстр збитків, створений під егідою Ради Європи, і активно "працює з міжнародними партнерами над створенням Комісії з розгляду заяв" для України.

"Тільки справедливість дасть кожній українській родині душевний спокій, необхідний для того, щоб рухатися далі і будувати своє життя заново", – наголосила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Тим часом у Гаазі наприкінці березня пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.

Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.