У Гаазі пройшли перші переговори щодо створення Комісії з розгляду заяв для України

Впродовж 24-26 березня у Гаазі пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Під час засідання розглянули проєкт міжнародного договору, яким буде створено Комісію з розгляду заяв, а також обговорили ключові аспекти взаємодії та організаційну структуру комісії.

Українську делегацію на перше засідання очолила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Комісія з розгляду заяв для України стане другим невід’ємним елементом міжнародного компенсаційного механізму. Вона розглядатиме заяви, що надходять до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, та встановлюватиме суми компенсацій постраждалим.

Мудра подякувала партнерам за підтримку та наголосила на глобальному значенні відновлення справедливості.

"Одним із напрямів, у якому ви допомагаєте нам, є компенсація збитків, завданих Росією. Це частина нашої спільної кампанії за відновлення справедливості – для України та всього світу. Адже це стосується не лише України, а й фундаментальних принципів міжнародного права", – сказала вона.

Окрім цього, вона додала, що однією з ключових вимог України є компенсація Росією всіх завданих збитків, втрат і шкоди, починаючи з 2014 року. Загальна сума становить понад $1 трлн.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Раніше в RD4U можна було подавати заяви щодо смерті близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

У березні 2025 року Реєстр збитків для України оголосив про відкриття шести категорій заяв для людей, які постраждали від серйозних порушень унаслідок російської агресії проти України.