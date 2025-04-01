Каллас рассказала о роли ЕС в создании трибунала для Путина

Европейский Союз играет лидирующую роль в создании специального трибунала по наказанию преступления агрессии против Украины, и вскоре начнется процесс политического рассмотрения его учредительных документов, включая устав будущего трибунала.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас в Страсбурге 1 апреля во время дебатов Европейского парламента "Военные преступления России в Украине: быть вместе с Украиной и отстаивать справедливость", передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас отметила, что ЕС лидирует в процессе создания спецтрибунала по наказанию преступления агрессии России, по которому уже завершились технические переговоры и начинается политическая часть.

"По конкретному преступлению агрессии (России против Украины) Евросоюз возглавляет работу над созданием специального трибунала. Юридические эксперты недавно завершили технические переговоры по его созданию. Вскоре Совет Европы начнет процесс политического рассмотрения документов для создания трибунала, включая проект его устава", – заявила главный дипломат ЕС.

Она сообщила, что ЕС также поддерживает Реестр ущерба, созданный под эгидой Совета Европы, и активно "работает с международными партнерами над созданием Комиссии по рассмотрению заявлений" для Украины.

"Только справедливость даст каждой украинской семье душевный покой, необходимый для того, чтобы двигаться дальше и строить свою жизнь заново", – подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", группа государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Между тем в Гааге в конце марта прошло первое заседание Межправительственного переговорного комитета по международному договору по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.