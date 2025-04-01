Сибига на этой неделе примет участие в заседании глав МИД стран НАТО, где может встретиться с Рубио

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что будет участвовать во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве.

Сибига сказал, что приглашен на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.

"Я получил приглашение к участию в Брюсселе на заседании министров иностранных дел стран НАТО. Конечно, любое многостороннее мероприятие я всегда использую для проведения двусторонних встреч", – сказал он.

Сибига детализировал, что по состоянию на сейчас у него уже подтверждено 14 двусторонних встреч с коллегами.

"И, конечно, мы заинтересованы в проведении встречи с госсекретарем США Марко Рубио", – добавил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США о приемлемой редакции соглашения о минералах.

Напомним, 1 апреля в Киев прибыли с визитами министры иностранных дел Литвы и Германии. Для немецкого министра Анналены Бербок это прощальный визит перед отставкой.