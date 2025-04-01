Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс під час візиту до Києва закликав до стримування Росії, щоб уникнути війни з РФ чи потенційної окупації балтійських держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Литовський міністр відповідав на запитання, як його держава оцінює план Росії атакувати чи дестабілізувати Литву та наскільки реальною є загроза нападу РФ на балтійські країни.

Будріс відповів, що розвідувальна спільнота у країнах НАТО дійшла згоди: Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою НАТО.

"У цієї оцінки є всі підстави. Зокрема, це російські плани і спроможності, які плануються, які мають бути розгорнуті дуже близько до НАТО. Вони десятиріччями вкладалися у це і чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО", – констатував міністр.

Він зазначив, що РФ використовує військову силу для реалізації своїх політичних цілей.

"Ці політичні цілі очевидні, Путін вже декілька разів їх висловлював. Він казав, що він хоче, аби американців не було у Європі. Він хоче домінувати у Європі… Він хоче, щоб і Литва не була процвітаючою країною", – зауважив міністр.

Будріс підкреслив, що загроза РФ реальна і довгострокова, тож необхідно забезпечити стримування, оскільки Росія залишиться сусідом у майбутньому.

"У нас з РФ є три варіанти: або війна з Росією, або загроза Росії, або окупація. Для того, щоб уникнути останнього, необхідно бути в такій позиції, де ви можете стримувати. Інакше ви будете у позиції війни", – констатував міністр.

Він додав, що Литва бачить частиною стримування РФ довгострокову підтримку України та її членство в НАТО.

"У мене немає ілюзій про цей режим і їхній намір, які б історії вони не розповідали про співпрацю. Їм це не потрібно, їм потрібні території, вони хочуть підкоряти сусідів. Ось з ким ми маємо справу і ви знаєте це краще за інших", – констатував литовський міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.