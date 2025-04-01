Президент Еврокомиссии о пошлинах Трампа: у ЕС есть "сильный план", чтобы ответить
У Европейского Союза есть "сильный план" действий в ответ на тарифы, которые собирается ввести президент США Дональд Трамп, хотя ЕС предпочел бы найти решение путем переговоров.
Об этом заявила во вторник, 1 апреля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Фон дер Ляйен сказала, что понимает аргументы США о том, что другие воспользовались преимуществами глобальных торговых правил, отметив, что ЕС также пострадал. Она также сказала, что понимает желание США, как и ЕС, провести реиндустриализацию.
Однако, по ее словам, американские тарифы – это налоги на потребителей, которые подпитывают инфляцию и заставляют американские заводы платить больше за компоненты, что приводит к сокращению рабочих мест.
"Наша цель – найти решение путем переговоров. Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании", – заверила она.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС "не обязательно хочет отвечать".
"Но если это будет необходимо, у нас есть сильный план действий в ответ, и мы его применим", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен диверсифицировать свою торговлю и устранить внутренние барьеры для трансграничного бизнеса на своем едином рынке.
По ее словам, Международный валютный фонд подсчитал, что барьеры на внутреннем рынке Европы эквивалентны 45% тарифа на промышленность и 110% на услуги.
Она сообщила законодателям ЕС, что в следующем месяце Комиссия выступит с предложениями по устранению некоторых барьеров и предотвращению возникновения новых.
Как известно, Трамп пообещал представить масштабный тарифный план 2 апреля, который он назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.
Он подчеркнул, что эти тарифы будут касаться всех стран.
31 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Трампа не делать этого.