У британському Бірмінгемі через страйк двірників накопичилось 17 тисяч тонн відходів

У Бірмінгемі, одному з найбільших міст Британії, через страйк двірників біля баків накопичилось вже 17 тисяч тонн відходів.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

За чотири тижні страйку двірників – з 11 березня – на вулицях Бірмінгема накопичилось близько 17 тисяч тонн відходів. У цей період сміття вивозилося, але у мінімальних обсягах.

Фото: PA

Серед містян наростає стурбованість щодо санітарних ризиків, оскільки гори пакетів починають смердіти і приваблюють щурів, тарганів і лисиць.

У понеділок мерія Бірмінгема оголосила надзвичайну ситуацію. Цей крок відкриває адміністративну можливість для залучення додаткового персоналу до вивезення відходів.

Фото: PA

Профспілка почала страйк на тлі тривалої суперечки стосовно ліквідації спеціальної структури, що відповідала за збір і сортування відходів. Там стверджують, що це призведе до звільнень і погіршення заробітних плат та умов праці.

У мерії ж наполягають, що працівникам запропонували гідну альтернативу, а ліквідація згаданої структури потрібна для того, щоб узгодити місцеву практику поводження з відходами із тією, що діє по всій території країни, і покращити роботу служб.

У мерії висловлюють сподівання, що нормальний вивіз сміття відновиться "якнайшвидше", але поки зрушень у перемовинах немає.

Містянам сказали викидати змішані побутові відходи як зазвичай і чекати, доки їх врешті вивезуть, тоді як прийом вторсировини тимчасово зупинено – її потрібно зберігати вдома, доки страйк закінчиться, або самостійно везти на сортувальні станції.

У 1970 році сміттярі Лондона страйкували цілих сім тижнів, тоді до розгрібання куп сміття залучили військових. Подібні масштабні страйки були і в 1978-1979 роках.

Минулої осені через страйк сміттярів у французькому Марселі на вулицях міста накопичилися сотні тонн сміття.

У 2023 році страйкували сміттярі у Парижі, їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.