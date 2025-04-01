У британському Бірмінгемі через страйк двірників накопичилось 17 тисяч тонн відходів
У Бірмінгемі, одному з найбільших міст Британії, через страйк двірників біля баків накопичилось вже 17 тисяч тонн відходів.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
За чотири тижні страйку двірників – з 11 березня – на вулицях Бірмінгема накопичилось близько 17 тисяч тонн відходів. У цей період сміття вивозилося, але у мінімальних обсягах.
Серед містян наростає стурбованість щодо санітарних ризиків, оскільки гори пакетів починають смердіти і приваблюють щурів, тарганів і лисиць.
У понеділок мерія Бірмінгема оголосила надзвичайну ситуацію. Цей крок відкриває адміністративну можливість для залучення додаткового персоналу до вивезення відходів.
Профспілка почала страйк на тлі тривалої суперечки стосовно ліквідації спеціальної структури, що відповідала за збір і сортування відходів. Там стверджують, що це призведе до звільнень і погіршення заробітних плат та умов праці.
У мерії ж наполягають, що працівникам запропонували гідну альтернативу, а ліквідація згаданої структури потрібна для того, щоб узгодити місцеву практику поводження з відходами із тією, що діє по всій території країни, і покращити роботу служб.
У мерії висловлюють сподівання, що нормальний вивіз сміття відновиться "якнайшвидше", але поки зрушень у перемовинах немає.
Містянам сказали викидати змішані побутові відходи як зазвичай і чекати, доки їх врешті вивезуть, тоді як прийом вторсировини тимчасово зупинено – її потрібно зберігати вдома, доки страйк закінчиться, або самостійно везти на сортувальні станції.
У 1970 році сміттярі Лондона страйкували цілих сім тижнів, тоді до розгрібання куп сміття залучили військових. Подібні масштабні страйки були і в 1978-1979 роках.
Минулої осені через страйк сміттярів у французькому Марселі на вулицях міста накопичилися сотні тонн сміття.
У 2023 році страйкували сміттярі у Парижі, їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.