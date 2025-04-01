В британском Бирмингеме из-за забастовки дворников накопилось 17 тысяч тонн отходов

В Бирмингеме, одном из крупнейших городов Великобритании, из-за забастовки дворников возле баков накопилось уже 17 тысяч тонн отходов.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

За четыре недели забастовки дворников – с 11 марта – на улицах Бирмингема накопилось около 17 тысяч тонн отходов. В этот период мусор вывозился, но в минимальных объемах.

Фото: PA

Среди горожан нарастает обеспокоенность относительно санитарных рисков, поскольку горы пакетов начинают вонять и привлекают крыс, тараканов и лис.

В понедельник мэрия Бирмингема объявила чрезвычайную ситуацию. Этот шаг открывает административную возможность для привлечения дополнительного персонала к вывозу отходов.

Фото: PA

Профсоюз начал забастовку на фоне длительного спора относительно ликвидации специальной структуры, отвечающей за сбор и сортировку отходов. Там утверждают, что это приведет к увольнениям и ухудшению заработных плат и условий труда.

В мэрии же настаивают, что работникам предложили достойную альтернативу, а ликвидация упомянутой структуры нужна для того, чтобы согласовать местную практику обращения с отходами с той, что действует по всей территории страны, и улучшить работу служб.

В мэрии выражают надежду, что нормальный вывоз мусора возобновится "как можно быстрее", но пока сдвигов в переговорах нет.

Горожанам сказали выбрасывать смешанные бытовые отходы как обычно и ждать, пока их наконец вывезут, тогда как прием вторсырья временно остановлен – его нужно хранить дома, пока забастовка закончится, или самостоятельно везти на сортировочные станции.

В 1970 году мусорщики Лондона бастовали целых семь недель, тогда к разгребанию куч мусора привлекли военных. Подобные масштабные забастовки были и в 1978-1979 годах.

Прошлой осенью из-за забастовки мусорщиков во французском Марселе на улицах города накопились сотни тонн отходов.

В 2023 году бастовали мусорщики в Париже, их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в конце концов приняли.