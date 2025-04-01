Угорці протестують проти закону про заборону ЛГБТ-прайдів

Тисячі угорців протестували у Будапешті проти закону, який має на меті заборонити щорічний прайд для ЛГБТК+ спільнот.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У вівторок, 1 квітня, тисячі угорців вийшли на протест проти закону керуючої партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес".

Закон передбачає, що поліція може використовувати камери розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують захід, і накладати штрафи на учасників, що, на думку критиків, може стати інструментом для переслідування політичних опонентів Орбана.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Деякі демонстранти, які взяли участь у протесті, третьому за рахунком мітингу проти реформ Орбана, висловили занепокоєння щодо стану демократії в Угорщині більш ніж через два десятиліття після вступу країни до Європейського Союзу.

Організатори параду ЛГБТ+ спільнот заявляють, що прайд не становить жодної загрози для дітей, і вони планують провести захід, попри заборону.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.