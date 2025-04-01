Венгры протестуют против закона о запрете ЛГБТ-прайдов

Тысячи венгров протестовали в Будапеште против закона, который имеет целью запретить ежегодный прайд для ЛГБТК+ сообществ.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Во вторник, 1 апреля, тысячи венгров вышли на протест против закона правящей партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес".

Закон предусматривает, что полиция может использовать камеры распознавания лиц для идентификации людей, посещающих мероприятие, и накладывать штрафы на участников, что, по мнению критиков, может стать инструментом для преследования политических оппонентов Орбана.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Некоторые демонстранты, принявшие участие в протесте, третьем по счету митинге против реформ Орбана, выразили обеспокоенность относительно состояния демократии в Венгрии более чем через два десятилетия после вступления страны в Европейский Союз.

Организаторы парада ЛГБТ+ сообществ заявляют, что прайд не представляет никакой угрозы для детей, и они планируют провести мероприятие, несмотря на запрет.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял закон партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.