В Іспанії кажуть, що рішення Трампа щодо тарифів відкриває двері до переговорів

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оцінив рішення американського президента Дональда Трампа щодо призупинення запровадження масштабних тарифів.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 квітня, Санчес заявив, що рішення Трампа призупинити запровадження широкомасштабного тарифного плану відкриває шлях до можливих переговорів.

"Оголошений урядом США захід, з урахуванням точних нюансів його реалізації, схоже, відкриває двері до переговорів, а отже – й до угоди між країнами", – сказав він.

Напередодні Санчес закликав ЄС переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних потрясінь, викликаних рішенням США ввести масштабні тарифи.

9 квітня країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Того ж дня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

Також він сказав, що це рішення було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.