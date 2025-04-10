У Греції вважають, що Європа та США можуть досягти вигідної торговельної угоди

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа та Сполучені Штати можуть досягти "вигідної для обох сторін" торговельної угоди.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Міцотакіс вважає, що в Європи є можливість "знайти вигідне рішення для всіх, коли йдеться про торгівлю, рішення, яке буде взаємовигідним".

Також він зазначив, що "ще є простір для переговорів" зі Сполученими Штатами, перш ніж Європа розгляне будь-яку масштабну взаємну відповідь – крім тієї, яка була оголшена в середу, 9 квітня.

"Європа та європейський ринок дуже важливі для США, а США важливі для Європи, і нам потрібно знайти рішення", – додав він.

Як інформували, пропозиція Єврокомісії, яка була схвалена 9 квітня, стосується рішення США запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, оголошеного в березні.

За даними ЗМІ, ЄС планує тарифні заходи проти товарів США вартістю 21-22 млрд євро. Це, зокрема, соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами США.

9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Також він сказав, що це рішення було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.