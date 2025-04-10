В Греции считают, что Европа и США могут достичь выгодного торгового соглашения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европа и Соединенные Штаты могут достичь "выгодного для обеих сторон" торгового соглашения.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Мицотакис считает, что у Европы есть возможность "найти выгодное решение для всех, когда речь идет о торговле, решение, которое будет взаимовыгодным".

Также он отметил, что "еще есть пространство для переговоров" с Соединенными Штатами, прежде чем Европа рассмотрит любой масштабный взаимный ответ, кроме того, что было объявлено в среду, 9 апреля.

"Европа и европейский рынок очень важны для США, а США важны для Европы, и нам нужно найти решение", – добавил он.

Как информировали, предложение Еврокомиссии, которое было одобрено 9 апреля, касается решения США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, объявленного в марте.

Хотя в Еврокомиссии пока не уточнили деталей тарифных мер против США, по данным СМИ, они охватят товары стоимостью 21-22 млрд евро. Это, в частности, соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок – товары, связанные прежде всего с республиканскими штатами США.

В тот же день Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Также он сказал, что это решение было "от сердца" и принято без консультаций с юристами.