Група росіян намагалася завадити полякам відзначити 15-ту річницю Смоленської катастрофи

Група росіян намагалася зірвати урочистості в Смоленську з нагоди 15-ї річниці катастрофи президентського літака, в якій загинуло керівництво Польщі.

Про це повідомив RMF FM посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський, передає "Європейська правда".

Дипломат головував на церемонії і перебував у Смоленському аеропорту разом зі своєю делегацією.

У четвер виповнюється 15 років з дня Смоленської катастрофи. З цієї причини в Смоленську було організовано скромне вшанування річниці трагедії – спочатку дипломати з'явилися на місці падіння літака, поклали квіти, а посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський виголосив промову.

Однак група з близько 10 росіян намагалася зірвати церемонію.

Вони перебували поблизу берези, в яку врізався президентський літак, і хреста пам'яті жертв Смоленської катастрофи, біля якого відбувалося покладання вінків і виголошували промови.

Як розповів Кшиштоф Краєвський, росіяни кричали і тримали транспаранти.

"Вони ставили під сумнів усе, в тому числі в контексті війни в Україні. Були гасла, які мені вже знайомі, що Польща є спонсором тероризму, що ми фальсифікуємо історію", – сказав дипломат.

Посол Польщі в Росії не сумнівається, що ці люди діяли за наказом.

"Я думаю, що деяким з них було соромно, тому що вони закривали обличчя: або якимись шарфами, або плакатами, які тримали в руках – я думаю, що також з якоїсь фінансової мотивації", – додав він.

За словами польського дипломата, на церемонії була присутня група з кількох десятків представників польської громади, які приїхали до Смоленська з Москви.

1 квітня стало відомо, що у результаті розслідування Смоленської катастрофи польська прокуратура вирішила висунути звинувачення 43 російським експертам, які займалися розтином тіл жертв трагедії.

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.