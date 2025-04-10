Группа россиян пыталась помешать полякам отметить 15-ю годовщину Смоленской катастрофы

Группа россиян пыталась сорвать мероприятия в Смоленске по случаю 15-й годовщины катастрофы президентского самолета, в которой погибло руководство Польши.

Об этом сообщил RMF FM посол Польши в России Кшиштоф Краевский, передает "Европейская правда".

Дипломат председательствовал на церемонии и находился в Смоленском аэропорту вместе со своей делегацией.

В четверг исполняется 15 лет со дня Смоленской катастрофы. По этой причине в Смоленске было организовано скромное мероприятие в честь годовщины трагедии – сначала дипломаты появились на месте падения самолета, возложили цветы, а посол Польши в России Кшиштоф Краевский произнес речь.

Однако группа из десятка россиян пыталась сорвать церемонию.

Они находились поблизости от березы, в которую врезался президентский самолет, и креста памяти жертв Смоленской катастрофы, возле которого происходило возложение венков и произносили речи.

Как рассказал Кшиштоф Краевский, россияне кричали и держали транспаранты.

"Они ставили под сомнение все, в том числе в контексте войны в Украине. Были лозунги, которые мне уже знакомы, что Польша – спонсор терроризма, что мы фальсифицируем историю", – сказал дипломат.

Посол Польши в России не сомневается, что эти люди действовали по приказу.

"Я думаю, что некоторым из них было стыдно, потому что они закрывали лица: или какими-то шарфами, или плакатами, которые им давали в руки – я думаю, что также с какой-то финансовой мотивацией", – добавил он.

По словам польского дипломата, на церемонии присутствовала группа из нескольких десятков представителей польской общины, которые приехали в Смоленск из Москвы.

1 апреля стало известно, что в результате расследования Смоленской катастрофы польская прокуратура решила выдвинуть обвинения 43 российским экспертам, которые занимались вскрытием тел жертв трагедии.

Подробнее о расследовании этого дела читайте в статье Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года.