Глава МЗС Молдови запросив Маска до Кишинева: подивитись, куди витратили гроші USAID

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой запросив до Кишинева американського мільярдера Ілона Маска, який відповідає у США за скорочення федеральних витрат.

Слова очільника МЗС Молдови цитує New TV, повідомляє "Європейська правда".

Свою заяву Попшой зробив в контексті призупинення фінансування проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як зазначив молдовський міністр, відвідавши країну, Маск зможе особисто переконатись, що гроші, виділені USAID на проєкти в Молдові, були витрачені обґрунтовано.

"Це може бути так, якщо він приїде. Пан Маск може переконатися в цьому, відвідавши Artcor, Mediacor, відвідавши виноробну галузь, якій USAID допомогло розвинути бренд країни. І в тому числі американські споживачі насолоджуються якістю нашого вина, яке тепер, можливо, стане трохи дорожчим в контексті тарифів", – сказав Попшой.

Маск заявляв, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його "злочинною організацією".

Тим часом наприкінці березня Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що він фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку та передає частину його функцій під управління Держдепартаменту.

Раніше повідомляли, що Рада ЄС може обговорити, як підтримати українців після зупинки проєктів USAID.

Серед іншого, USAID розірвав грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на загальну суму 75 млн доларів.