Глава МИД Молдовы пригласил Маска в Кишинев: посмотреть, куда потратили деньги USAID

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой пригласил в Кишинев американского миллиардера Илона Маска, который отвечает в США за сокращение федеральных расходов.

Слова главы МИД Молдовы цитирует New TV, сообщает "Европейская правда".

Свое заявление Попшой сделал в контексте приостановления финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

Как отметил молдовский министр, посетив страну, Маск сможет лично убедиться, что деньги, выделенные USAID на проекты в Молдове, были потрачены обоснованно.

"Это может быть так, если он приедет. Господин Маск может убедиться в этом, посетив Artcor, Mediacor, посетив предприятия винодельческой отрасли, которой USAID помогло развить бренд страны. И в том числе американские потребители наслаждаются качеством нашего вина, которое теперь, возможно, станет немного дороже в контексте тарифов", – сказал Попшой.

Маск заявлял, что работает над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID), назвав его "преступной организацией".

Между тем в конце марта Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о том, что он фактически распускает Агентство США по международному развитию и передает часть его функций под управление Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС может обсудить, как поддержать украинцев после остановки проектов USAID.

Среди прочего, USAID разорвал грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 млн долларов.