СМИ: ЕС может отложить на 90 дней свой ответ на пошлины Трампа на металлы

Европейский Союз рассматривает возможность приостановления на 90 дней своих тарифных контрмер в отношении американского экспорта на сумму 21 миллиард евро в ответ на тарифы на сталь и алюминий, введенные президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщили Politico четыре дипломата ЕС, передает "Европейская правда".

Эта идея обсуждалась послами стран ЕС на экстренном заседании в четверг утром, созванном после того, как Трамп в конце среды изменил свою позицию по "взаимным" тарифам.

Ошеломляющим шагом Трамп вдвое снизил 20-процентный тариф, который он объявил для ЕС в "День освобождения" чуть более недели назад, приведя его в соответствие с 10-процентным универсальным тарифом, который он установил. В то же время он повысил тарифы для Китая до 125% в рамках эскалации торговой битвы "око за око" между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам четырех дипломатов, которые на условиях анонимности рассказали о встрече за закрытыми дверями, тарифы все равно начнут действовать со следующей недели, как и планировалось изначально, но их введение будет приостановлено отдельным законодательным предложением, чтобы создать пространство для переговоров с Белым домом.

9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

В тот же день Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

Также он сказал, что это решение было "от сердца " и принято без консультаций с юристами.