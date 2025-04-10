Польська ЦВК відхилила реєстрацію двох кандидатів: у списках на підтримку знайшли "мертві душі"

У Польщі відмовилися реєструвати двох кандидатів у президенти, оскільки в поданих ними списках виборців з підписами на їхню підтримку знайшлися "мертві душі" та критичні помилки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна виборча комісія Польщі відмовила у реєстрації двом потенційним кандидатам у президенти – Давіду Яцкевичу і Вєславу Левіцькому – через проблеми у списках виборців з підписами на їхню підтримку.

Обидва кандидати подали у списках суттєво більшу кількість підписів на свою підтримку, ніж необхідні 100 тисяч, проте перевірки показали, що дуже велика частка з них викликають питання.

Так, у списках Яцкевича з майже 149 тисячами підписів понад 66 тисяч мали проблеми, що унеможливлюють їхнє зарахування. Зокрема, у 29 тисячах виявили неточності з адресами, понад 10 тисячах – з ідентифікаційними кодами, більш як 7 тисячах – помилки в іменах виборців, при цьому дуже часто це були жінки, які згодом вийшли заміж і взяли прізвище чоловіка, а у списки чомусь потрапило дівоче.

Ще 2881 людина у списку виявились виборцями, які вже померли, причому деякі – багато років тому. Про цей факт повідомлять прокуратуру, оскільки посадовці вважають, що подібного не могло статись випадково.

У списку Левіцького виявили майже 28 тисяч підписів з неправильними адресами, понад 6 тисяч – неточностями в ідентифікаційному коді, понад 4600 – неточностями в іменах та прізвищах.

Крім того, у цього списку на підтримку кандидата знайшли понад 5800 імен осіб, які вже померли, і біля тисячі тих, хто ще не має права голосу за віком. Навпроти деяких персональних даних відсутні підписи тих, хто їх надав.

Всього станом на цей час Комісія офіційно зареєструвала кандидатами 12 осіб і ще перевіряє трьох. Разом з тепер відхиленими кандидатами кількість претендентів на президентську посаду була б найвищою з 1995 року.

Нагадаємо, президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

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