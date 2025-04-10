Польская ЦИК отклонила регистрацию двух кандидатов: в списках в поддержку нашли "мертвые души"

В Польше отказались регистрировать двух кандидатов в президенты, поскольку в представленных ими списках избирателей с подписями в их поддержку нашли "мертвые души" и критические ошибки.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Национальная избирательная комиссия Польши отказала в регистрации двум потенциальным кандидатам в президенты – Давиду Яцкевичу и Веславу Левицкому – из-за проблем в списках избирателей с подписями в их поддержку.

Оба кандидата подали в списках существенно большее количество подписей в свою поддержку, чем необходимые 100 тысяч, однако проверки показали, что очень большая часть из них вызывают вопросы.

Так, в списках Яцкевича с почти 149 тысячами подписей более 66 тысяч имели проблемы, которые делают невозможным их зачисление. В частности, в 29 тысячах обнаружили неточности с адресами, более 10 тысячах – с идентификационными кодами, более 7 тысячах – ошибки в именах избирателей, при этом очень часто это были женщины, которые впоследствии вышли замуж и взяли фамилию мужа, а в списки почему-то попала девичья.

Еще 2881 человек в списке оказались избирателями, которые уже умерли, причем некоторые – много лет назад. Об этом факте сообщат прокуратуру, поскольку чиновники считают, что подобное не могло произойти случайно.

В списке Левицкого обнаружили почти 28 тысяч подписей с неправильными адресами, более 6 тысяч – неточностями в идентификационном коде, более 4600 – неточностями в именах и фамилиях.

Кроме того, в этом списке в поддержку кандидата нашли более 5800 имен лиц, которые уже умерли, и около тысячи тех, кто еще не имеет права голоса по возрасту. Напротив некоторых персональных данных отсутствуют подписи тех, кто их предоставил.

Всего по состоянию на это время Комиссия официально зарегистрировала кандидатами 12 человек и еще проверяет трех. Вместе с теперь отклоненными кандидатами количество претендентов на президентский пост было бы самым высоким с 1995 года.

Напомним, президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

Читайте также о кандидате, которого поддерживает сейчас оппозиционная партия "Право и справедливость" Боксер, историк и критик Украины: имеет ли Кароль Навроцкий шансы стать президентом Польши.