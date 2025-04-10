На юге Франции из-за ДТП выгорели 2 гектара леса

На юге Франции несчастный случай с автомобилем вызвал масштабный лесной пожар, угрожавший также газохранилищу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 10 апреля в районе города Маноск, что севернее Марселя. Легковой автомобиль, двигавшийся по трассе RD 5, съехал с дороги в кювет и загорелся.

Огонь распространился на окружающую растительность и превратился в масштабный лесной пожар, угрожая также инфраструктуре предприятия, специализирующегося на подземных газохранилищах. Там активизировали протоколы безопасности на случай подобных инцидентов.

Ко времени, когда пожарные остановили огонь, пожар уничтожил около 2 гектаров леса.

В результате аварии пострадали два человека из автомобиля, у них легкие травмы. Дорога вокруг места происшествия оставалась перекрытой значительную часть дня.

В Варшаве 10 апреля эвакуировали школу из-за раскаленного металла, который начал дымиться.

В Германии вечером 9 апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.