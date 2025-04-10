Майбутня коаліція Німеччини хоче ускладнити шлях до німецького громадянства

Наступний уряд Німеччини, що складатиметься з консервативного альянсу ХДС/ХСС та лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН), скасує можливість прискореного набуття німецького громадянства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

З червня минулого року в Німеччині зʼявилась можливість отримати громадянство для так званих добре інтегрованих мігрантів після трьох років перебування в країні.

Ця опція вимагає від заявників не лише володіння німецькою мовою на рівні С1, але й інших досягнень, що свідчать про їхню інтеграцію в німецьке суспільство – наприклад волонтерство чи високі досягнення на роботі чи в навчанні.

Консерватори ХДС/ХСС часто критикували прискорене надання громадянства, називаючи його "турбонаціоналізацією". У коаліційній угоді пропонується скасувати цю процедуру.

Водночас – імовірно, як компроміс між консерваторами й соціал-демократами – мігрантам дозволять і далі подавати заяви на отримання німецького громадянства після пʼяти років безперервного проживання в Німеччині та проміжного рівня володіння німецькою мовою B1.

Більше того, мігрантам дозволять мати подвійне громадянство Німеччини та своєї країни, пише DW.

Раніше майбутня німецька коаліція також обговорювала можливість позбавлення громадянства натуралізованих громадян за деякі серйозні злочини, наприклад підтримку тероризму.

У коаліційній угоді зазначено, що партії розглянуть можливі зміни, щоб вислати з країни тих, хто "закликає до скасування вільного і демократичного основного порядку", але це стосується тільки негромадян Німеччини.