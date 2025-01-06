Мерца критикують за пропозицію відбирати надане громадянство Німеччини за злочини

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" спровокував хвилю критики своєю пропозицією переглянути закон щодо подвійного громадянства та забирати надане громадянство Німеччини у разі серйозних правопорушень.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Мерц в одному з останніх інтерв’ю висловив думку, що надання німецького громадянства повинне мати зворотню силу, зокрема у разі скоєння такою особою злочинів.

Фрідріх Мерц зазначив, що з теперішнім підходом Німеччина "створює собі додаткові проблеми".

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"Повинна бути можливість щонайменш відкликати громадянство Німеччини, якщо з’ясовується, що ми помилилися, зокрема з особами, які скоїли кримінальні правопорушення", – сказав лідер ХДС.

Співлідерка соціал-демократів Саскія Ескен у відповідь заявила, що Мерц "свідомо заграє з правопопулістським вогнем і не гідний бути канцлером для усіх німців", та що це виглядає як пропозиція перетворити частину суспільства на "громадян другого сорту".

Питання імміграції, притулку та проблем з інтеграцією таких людей є однією з топ-тем передвиборчих політичних дебатів у Німеччині.

З минулого року у Німеччині спростилася процедура набуття громадянства для осіб, які вже є громадянами іншої країни. Серед іншого, добре інтегровані іммігранти отримали можливість подаватися на громадянство через 5 років, замість восьми.

За офіційною статистикою, через значну імміграцію протягом останніх десятиліть частка виборців іноземного походження у Німеччині досягла вже 12%.

Раніше повідомляли, що населення Німеччини в 2023 році збільшилось приблизно на 300 тисяч осіб за рахунок чистої міграції.