Будущая коалиция Германии хочет усложнить путь к немецкому гражданству

Следующее правительство Германии, состоящее из консервативного альянса ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), отменит возможность ускоренного получения немецкого гражданства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С июня прошлого года в Германии появилась возможность получить гражданство для так называемых хорошо интегрированных мигрантов после трех лет пребывания в стране.

Эта опция требует от заявителей не только владения немецким языком на уровне С1, но и других достижений, свидетельствующих об их интеграции в немецкое общество – например волонтерство или высокие достижения на работе или в учебе.

Консерваторы ХДС/ХСС часто критиковали ускоренное предоставление гражданства, называя его "турбонационализацией". В коалиционном соглашении предлагается отменить эту процедуру.

В то же время – вероятно, как компромисс между консерваторами и социал-демократами – мигрантам позволят и дальше подавать заявления на получение немецкого гражданства после пяти лет непрерывного проживания в Германии и промежуточного уровня владения немецким языком B1.

Более того, мигрантам позволят иметь двойное гражданство Германии и своей страны, пишет DW.

Ранее будущая немецкая коалиция также обсуждала возможность лишения гражданства натурализованных граждан за некоторые серьезные преступления, например поддержку терроризма.

В коалиционном соглашении указано, что партии рассмотрят возможные изменения, чтобы выслать из страны тех, кто "призывает к отмене свободного и демократического основного порядка", но это касается только неграждан Германии.