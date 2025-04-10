В одному з великих міст Франції годину стояло метро через технічний збій
У французькому Ліоні метро повністю зупинилося майже на годину через технічний збій у системі.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У другій половині дня 10 квітня метро Ліона на годину повністю зупинилося через збій у системі. Проблема торкнулася усіх чотирьох ліній метрополітену. На заміну метро запустили дублюючі автобуси.
Приблизно через годину після повного колапсу оператор метрополітену повідомив, що рух на лініях A, B, C поступово відновлюють, проте поїзди поки ходитимуть не за графіком. Лінія D досі стоїть.
Збій співпав з вечором матчу Ліги Європи – команда Ліону Olympique Lyonnais грає проти Manchester United.
Ліон – третє найбільше місто Франції. Його населення перевищує 520 тисяч, а в усій агломерації проживає понад 2 млн осіб.
У лютому через технічні проблеми на французькій залізниці були значні перебої з рухом регіональних поїздів.
У березні масштабний збій стався на чеській залізниці – через несправність у сигнальній системі довелось обмежити максимальну швидкість поїздів, що призвело до спізнень.