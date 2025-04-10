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В одному з великих міст Франції годину стояло метро через технічний збій

Новини — Четвер, 10 квітня 2025, 20:24 — Марія Ємець

У французькому Ліоні метро повністю зупинилося майже на годину через технічний збій у системі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У другій половині дня 10 квітня метро Ліона на годину повністю зупинилося через збій у системі. Проблема торкнулася усіх чотирьох ліній метрополітену. На заміну метро запустили дублюючі автобуси.

Приблизно через годину після повного колапсу оператор метрополітену повідомив, що рух на лініях A, B, C поступово відновлюють, проте поїзди поки ходитимуть не за графіком. Лінія D досі стоїть.

Збій співпав з вечором матчу Ліги Європи – команда Ліону Olympique Lyonnais грає проти Manchester United. 

Ліон – третє найбільше місто Франції. Його населення перевищує 520 тисяч, а в усій агломерації проживає понад 2 млн осіб. 

У лютому через технічні проблеми на французькій залізниці були значні перебої з рухом регіональних поїздів

У березні масштабний збій стався на чеській залізниці – через несправність у сигнальній системі довелось обмежити максимальну швидкість поїздів, що призвело до спізнень. 

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