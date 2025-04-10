В одном из крупных городов Франции час стояло метро из-за технического сбоя

Во французском Лионе метро полностью остановилось почти на час из-за технического сбоя в системе.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 10 апреля метро Лиона на час полностью остановилось из-за сбоя в системе. Проблема коснулась всех четырех линий метрополитена. На замену метро запустили дублирующие автобусы.

Примерно через час после полного коллапса оператор метрополитена сообщил, что движение на линиях A, B, C постепенно восстанавливают, однако поезда пока будут ходить не по графику. Линия D до сих пор стоит.

Сбой совпал с вечером матча Лиги Европы – команда Лиона Olympique Lyonnais играет против Manchester United.

Лион – третий крупнейший город Франции. Его население превышает 520 тысяч, а во всей агломерации проживает более 2 млн человек.

В феврале из-за технических проблем на французской железной дороге были значительные перебои с движением региональных поездов.

В марте масштабный сбой произошел на чешской железной дороге – из-за неисправности в сигнальной системе пришлось ограничить максимальную скорость поездов, что привело к опозданиям.