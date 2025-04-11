ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість включення Туреччини до свого майбутнього близькосхідного турне наступного місяця.

Про це повідомила в четвер арабська служба CNN, передає "Європейська правда".

За словами високопосадовця Білого дому і двох джерел, знайомих з планом, які розмовляли з CNN, потенційний візит відбудеться після зупинок у Саудівській Аравії, Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами джерел, рішення ще не прийнято, і деталі ще допрацьовуються.

Високопосадовець Білого дому повідомив телеканалу, що Трамп обговорював цей візит під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами джерел, президент США не планує відвідувати Ізраїль під час поїздки.

Раніше Трамп висловлював позитивні настрої щодо своїх відносин з Ердоганом.

"У мене дуже, дуже хороші відносини з Туреччиною і з їхнім лідером", – заявив Трамп на початку цього тижня на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі.

Він описав Ердогана як "жорсткого хлопця, і він дуже розумний, і він зробив те, що ніхто не зміг зробити", маючи на увазі, що "саме Туреччина" організувала падіння колишнього багаторічного правителя Сирії Башара аль-Асада.

Якщо візит відбудеться, це буде перша президентська поїздка Трампа до Туреччини. Його попередник Джордж Буш-молодший відвідав Туреччину у 2004 році, а Барак Обама – у 2009 і 2015 роках.

У березні повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган працює над організацією зустрічі у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом у квітні.