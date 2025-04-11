СМИ: Трамп может посетить Турцию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность включения Турции в свое предстоящее ближневосточное турне в следующем месяце.

Об этом сообщила в четверг арабская служба CNN, передает "Европейская правда".

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома и двух источников, знакомых с планом, которые разговаривали с CNN, потенциальный визит состоится после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам источников, решение еще не принято, и детали еще дорабатываются.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу, что Трамп обсуждал этот визит во время недавнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам источников, президент США не планирует посещать Израиль во время поездки.

Ранее Трамп выражал позитивные настроения относительно своих отношений с Эрдоганом.

"У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и с их лидером", – заявил Трамп в начале этой недели на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Он описал Эрдогана как "жесткого парня, и он очень умный, и он сделал то, что никто не смог сделать", имея в виду что "именно Турция" организовала падение бывшего многолетнего правителя Сирии Башара аль-Асада.

Если визит состоится, это будет первая президентская поездка Трампа в Турцию. Его предшественник Джордж Буш-младший посетил Турцию в 2004 году, а Барак Обама – в 2009 и 2015 годах.

В марте сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над организацией встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом в апреле.