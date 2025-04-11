NYT: колишня суперниця Трампа на виборах хоче позмагатись за посаду губернаторки

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка у 2024 році змагалась з Дональдом Трампом за посаду президента, хоче висунути свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Деякі з близьких союзників Гарріс кажуть, що вона схиляється до того, щоб не висувати свою кандидатуру на пост глави Білого дому 2028 року, а замість цього почати кампанію з виборів губернатора Каліфорнії 2026 року.

Успішна кампанія на пост губернатора Каліфорнії 2026 року, за словами союзників Гарріс, дасть їй змогу посісти чільне місце, з якого вона зможе протистояти президенту Трампу і захищати пріоритети демократів.

Деякі з її союзників вважають значними шанси Гарріс зайняти посаду губернатора, оскільки, якщо вона висуне свою кандидатуру, деякі з її близьких політичних союзників вийдуть з перегонів, розчистивши їй шлях.

Колишній губернатор Вірджинії Террі МакОліфф сказав, що розмовляв з Гарріс у Вашингтоні в січні і заохочував її балотуватися на посаду губернатора.

Він також висловив упевненість, що Гарріс погодиться.

Гарріс розглядає й інші варіанти. Вона співпрацює з агентством Creative Artists Agency, щоб оцінити інтерес до її виступів і можливої книги.

Гарріс розповіла друзям і союзникам, що досі осмислює результати президентських виборів, коли вона програла всі ключові штати, і побачила, що рекордна кількість чорношкірих і латиноамериканських виборців, які історично є одними з найбільш надійних прихильників Демократичної партії, відкинули її кандидатуру.

Гарріс зосередилася на кількох нагальних проблемах, з якими, за словами друзів і помічників, стикаються демократи: як налагодити зв'язок з виборцями, які поділяють їхні цінності, але не всі ліберальні ідеї, і як модернізувати партійну організацію, подолати дезінформацію і відновити перевагу в медіасередовищі.

Також варто зазначити, що експрезидент США Джо Байден досі вважає, що міг би виграти у Трампа на виборах 2024 року.

Нагадаємо, американці переважно вважають, що президентський термін Джо Байдена у майбутньому буде оцінений радше негативно, ніж позитивно.