NYT: бывшая соперница Трампа на выборах хочет побороться за пост губернатора

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, которая в 2024 году соревновалась с Дональдом Трампом за пост президента, хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Некоторые из близких союзников Харрис говорят, что она склоняется к тому, чтобы не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Белого дома 2028 года, а вместо этого начать кампанию с выборов губернатора Калифорнии 2026 года.

Успешная кампания на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, по словам союзников Харрис, позволит ей занять видное место, с которого она сможет противостоять президенту Трампу и защищать приоритеты демократов.

Некоторые из ее союзников считают значительными шансы Харрис занять пост губернатора, поскольку, если она выдвинет свою кандидатуру, некоторые из ее близких политических союзников выйдут из гонки, расчистив ей путь.

Бывший губернатор Вирджинии Терри МакОлифф сказал, что разговаривал с Харрис в Вашингтоне в январе и поощрял ее баллотироваться на пост губернатора.

Он также выразил уверенность, что Харрис согласится.

Харрис рассматривает и другие варианты. Она сотрудничает с агентством Creative Artists Agency, чтобы оценить интерес к ее выступлениям и возможной книге.

Харрис рассказала друзьям и союзникам, что до сих пор осмысливает результаты президентских выборов, когда она проиграла все ключевые штаты, и увидела, что рекордное количество чернокожих и латиноамериканских избирателей, которые исторически являются одними из самых надежных сторонников Демократической партии, отвергли ее кандидатуру.

Харрис сосредоточилась на нескольких насущных проблемах, с которыми, по словам друзей и помощников, сталкиваются демократы: как наладить связь с избирателями, которые разделяют их ценности, но не все либеральные идеи, и как модернизировать партийную организацию, преодолеть дезинформацию и восстановить преимущество в медиасреде.

Также стоит отметить, что экс-президент США Джо Байден до сих пор считает, что мог бы выиграть у Трампа на выборах 2024 года.

Напомним, американцы преимущественно считают, что президентский срок Джо Байдена в будущем будет оценен скорее негативно, чем положительно.