У Польщі антиукраїнський кандидат у президенти різко втрачає підтримку

У Польщі антиукраїнський кандидат у президенти від ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен, який останнім часом стрімко нарощував рейтинг, почав втрачати підтримку в опитуваннях.

Падіння підтримки Менцена показало опитування Opinia24 для RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Лідером президентського рейтингу залишається кандидат від "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський з підтримкою 31,5%.

Водночас підтримка Тшасковського дещо знизилась порівняно з березневим опитуванням (32%).

Найбільші зміни стосуються другого місця, де позиції підтримуваного партією "Право і справедливість" Кароля Навроцького донедавна загрожував Славомір Менцен. Останнє опитування показує явну зміну тенденції щодо підтримки лідера "Конфедерації".

Зокрема, опитування показало, що Навроцький може розраховувати на підтримку 20%, що трохи більше, ніж у березні (19,5%).

Водночас Менцен, який у березні міг розраховувати на голоси близько 19% респондентів, на сьогодні має підтримку на рівні 14,7%.

На стабільному четвертому місці – спікер Сейму Шимон Головня з 5,8% підтримки, а п'ятірку лідерів замикає скандальний Гжегож Браун з 3,5%.

Опитування проводилося за власною методологією дослідницькою компанією Opinia24 за репрезентативною вибіркою 1 000 осіб 7-9 квітня. Використовувався метод комп'ютерного телефонного інтерв'ю (CATI).

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

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