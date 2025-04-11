У Польщі антиукраїнський кандидат у президенти різко втрачає підтримку
Новини — П'ятниця, 11 квітня 2025, 10:33 —
У Польщі антиукраїнський кандидат у президенти від ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен, який останнім часом стрімко нарощував рейтинг, почав втрачати підтримку в опитуваннях.
Падіння підтримки Менцена показало опитування Opinia24 для RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
Лідером президентського рейтингу залишається кандидат від "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський з підтримкою 31,5%.
Водночас підтримка Тшасковського дещо знизилась порівняно з березневим опитуванням (32%).
Найбільші зміни стосуються другого місця, де позиції підтримуваного партією "Право і справедливість" Кароля Навроцького донедавна загрожував Славомір Менцен. Останнє опитування показує явну зміну тенденції щодо підтримки лідера "Конфедерації".
Зокрема, опитування показало, що Навроцький може розраховувати на підтримку 20%, що трохи більше, ніж у березні (19,5%).
Водночас Менцен, який у березні міг розраховувати на голоси близько 19% респондентів, на сьогодні має підтримку на рівні 14,7%.
На стабільному четвертому місці – спікер Сейму Шимон Головня з 5,8% підтримки, а п'ятірку лідерів замикає скандальний Гжегож Браун з 3,5%.
Опитування проводилося за власною методологією дослідницькою компанією Opinia24 за репрезентативною вибіркою 1 000 осіб 7-9 квітня. Використовувався метод комп'ютерного телефонного інтерв'ю (CATI).
Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.
Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.
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