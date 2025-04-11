В Польше антиукраинский кандидат в президенты резко теряет поддержку

В Польше антиукраинский кандидат в президенты от ультраправой "Конфедерации" Славомир Менцен, который в последнее время стремительно наращивал рейтинг, начал терять поддержку в опросах.

Падение поддержки Менцена показал опрос Opinia24 для RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Лидером президентского рейтинга остается кандидат от "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с поддержкой 31,5%.

В то же время поддержка Тшасковского несколько снизилась по сравнению с мартовским опросом (32%).

Наибольшие изменения касаются второго места, где позиции поддерживаемого партией "Право и справедливость" Кароля Навроцкого до недавнего времени угрожал Славомир Менцен. Последний опрос показывает явное изменение тенденции касательно поддержки лидера "Конфедерации".

В частности, опрос показал, что Навроцкий может рассчитывать на поддержку 20%, что немного больше, чем в марте (19,5%).

В то же время Менцен, который в марте мог рассчитывать на голоса около 19% респондентов, на сегодня имеет поддержку на уровне 14,7%.

На стабильном четвертом месте – спикер Сейма Шимон Головня с 5,8% поддержки, а пятерку лидеров замыкает скандальный Гжегож Браун с 3,5%.

Опрос проводился 7-9 апреля по собственной методологии исследовательской компанией Opinia24 по репрезентативной выборке 1 000 человек. Использовался метод компьютерного телефонного интервью (CATI).

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

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