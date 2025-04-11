Керівницю військової бази США на Гренландії звільнили після візиту Венса

Керівницю американської космічної бази Пітуффік на Гренландії Сюзанну Меєрс звільнили після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса 28 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2 з посиланням на заяву американських військових.

Меєрс звільнили начебто через "відсутність впевненості в її здатності керувати".

Через кілька днів після візиту віцепрезидента Сюзанна Меєрс надіслала всім співробітникам бази електронний лист, який, очевидно, мав на меті створити єдність серед співробітників бази, серед яких є канадці, гренландці та данці.

"Я не розуміюся на поточній політиці, але я точно знаю, що американські занепокоєння, про які говорив Джей Ді Венс у п'ятницю, не стосуються космічної бази Пітуффік", – йдеться, зокрема, в електронному листі.

"Я обіцяю, що поки мені пощастить керувати цією базою, усі наші прапори будуть гордо майоріти – разом", – написала Меєрс співробітникам.

Після звільнення Меєрс командування базою прийняв полковник Шон Лі.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Як відомо, 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

Венс також повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

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