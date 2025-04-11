Начальницу военной базы США на Гренландии уволили после визита Вэнса

Начальницу американской космической базы Питуффик на Гренландии Сюзанну Мейерс уволили после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса 28 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2 со ссылкой на заявление американских военных.

Мейерс уволили якобы из-за "отсутствия уверенности в ее способности управлять".

Через несколько дней после визита вице-президента Сюзанна Мейерс направила всем сотрудникам базы электронное письмо, очевидно, с целью создать единство среди сотрудников базы, среди которых есть канадцы, гренландцы и датчане.

"Я не разбираюсь в текущей политике, но я точно знаю, что американские беспокойства, о которых говорил Джей Ди Вэнс в пятницу, не касаются космической базы Питуффик", – говорится, в частности, в электронном письме.

"Я обещаю, что пока мне посчастливится управлять этой базой, все наши флаги будут гордо реять – вместе", – написала Мейерс сотрудникам.

После увольнения Мейерс командование базой принял полковник Шон Ли.

В администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

Как известно, 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

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