У парламенті Чехії закликають США зберегти фінансування "Радіо Свобода"

Лідери чеського парламенту закликали Конгрес США зберегти "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" як спосіб просування свободи слова та демократичних цінностей в авторитарних країнах.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Діяльність некомерційної новинної організації Radio Free Europe перебуває під загрозою через масштабні скорочення витрат з боку уряду США.

Розташована в чеській столиці Празі RFE скорочує персонал і судиться з адміністрацією США, щоб відновити фінансування, виділене Конгресом.

Голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова-Адамова та голова Сенату Мілош Вистрчіл надіслали лист американським колегам Майку Джонсону та Чаку Грасслі, в якому просять законодавців у Вашингтоні "розглянути ширші та довгострокові наслідки" скорочення фінансування.

"Ми повністю обізнані зі зусиллями адміністрації США зі скорочення федерального дефіциту і просування фіскальної відповідальності", – йдеться у спільній письмовій заяві.

Автори листа додають, що припинення діяльності RFE "принесе велику перемогу авторитарним режимам у Європі, Азії та інших країнах".

"Це зведе нанівець десятиліття прогресу в галузі свободи слова та відкритого суспільства", – резюмують вони.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Але після позовів до суду адміністрація Трампа заявила, що відновила фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Тим часом Чехія, на території якої розташована штаб-квартира "Радіо Свобода", запустила ініціативу в Євросоюзі з підтримки медіа, до якої вже приєднались 12 держав-членів.