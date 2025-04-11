В парламенте Чехии призывают США сохранить финансирование "Радио Свобода"

Лидеры чешского парламента призвали Конгресс США сохранить "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" как способ продвижения свободы слова и демократических ценностей в авторитарных странах.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Деятельность некоммерческой новостной организации Radio Free Europe находится под угрозой из-за масштабных сокращений расходов со стороны правительства США.

Расположенная в чешской столице Праге RFE сокращает персонал и судится с администрацией США, чтобы восстановить финансирование, выделенное Конгрессом.

Председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова-Адамова и председатель Сената Милош Вистрчил направили письмо американским коллегам Майку Джонсону и Чаку Грассли, в котором просят законодателей в Вашингтоне "рассмотреть более широкие и долгосрочные последствия" сокращения финансирования.

"Мы полностью осведомлены об усилиях администрации США по сокращению федерального дефицита и продвижению фискальной ответственности", – говорится в совместном письменном заявлении.

Авторы письма добавляют, что прекращение деятельности RFE "принесет большую победу авторитарным режимам в Европе, Азии и других странах".

"Это сведет на нет десятилетия прогресса в области свободы слова и открытого общества", – резюмируют они.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Но после исков в суд администрация Трампа заявила, что возобновила финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Тем временем Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке медиа, к которой уже присоединились 12 государств-членов.