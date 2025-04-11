Умеров: работаем с другими странами для получения еще одного Patriot

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что сейчас ведется работа с другими странами для получения еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр сказал во время общения с журналистами после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Умеров отметил работу Германии как лидера "коалиции ПВО", а также добавил, что она оплатит закупку других систем ПВО, а также создаст фонд, из которого будет оплачиваться закупка ракет-перехватчиков, в частности к системам Patriot.

"Мы работаем сейчас с другими странами, чтобы получить еще один Patriot. Германия, как лидер "коалиции ПВО", знает, с кем мы работаем, и будет помогать нам финансировать не только Patriot, но и другие системы", – рассказал он.

На вопрос, удалось ли договориться о лицензии на производство ракет-перехватчиков в Украине, министр ответил: "Мы общались и не хотим углубляться в детали. Это пока отработано, общаемся о модальности, и то, каким образом эти предприятия будут работать в Украине".

В марте американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

В то же время в ходе "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.