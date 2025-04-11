ЗМІ дізналися подробиці загибелі солдата з Нідерландів на навчаннях у Німеччині

21-річний нідерландський солдат, який загинув увечері 9 квітня під час багатонаціональних навчань у Німеччині, був збитий на смерть.

Про це стало відомо порталу AD, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, загиблого військового збила на смерть бойова машина. Імовірно, в цей час хлопець спав, ідеться в матеріалі.

Як саме стався нещасний випадок, наразі розслідується.

Про загибель 21-річного солдата з Нідерландів стало відомо напередодні. Це сталося під час навчань "Бастіонний лев" на полігоні "Альтмарк", розташованому приблизно за 150 кілометрів на захід від Берліна.

Це найбільші навчання для армії цього року: в них беруть участь близько 4 тисяч солдатів з трьох країн. Після загибелі солдата навчання були тимчасово припинені.

Нагадаємо, 3 квітня у Вільнюсі відбулася церемонія прощання з чотирма американськими військовими, які загинули під час навчань на литовському полігоні.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною M88 Hercules на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. Згодом її ідентифікували на дні болотистої водойми.