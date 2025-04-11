СМИ узнали подробности гибели солдата из Нидерландов на учениях в Германии

21-летний нидерландский солдат, погибший вечером 9 апреля во время многонациональных учений в Германии, был сбит насмерть.

Об этом стало известно порталу AD, пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, погибшего военного сбила насмерть боевая машина. Предположительно, в это время солдат спал, говорится в материале.

Как именно произошел несчастный случай, сейчас расследуется.

О гибели 21-летнего солдата из Нидерландов стало известно накануне. Это произошло во время учений "Бастионный лев" на полигоне "Альтмарк", расположенном примерно в 150 км к западу от Берлина.

Это крупнейшие учения для армии в этом году: в них принимают участие около 4 тысяч солдат из трех стран. После гибели солдата учения были приостановлены.

Напомним, 3 апреля в Вильнюсе состоялась церемония прощания с четырьмя американскими военными, погибшими во время учений на литовском полигоне.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной M88 Hercules на полигоне в Литве стало известно 25 марта. Впоследствии ее идентифицировали на дне болотистого водоема.