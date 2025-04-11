AFP: Ле Пен оскаржила вирок, який забороняє їй іти в президентки Франції

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен подала апеляцію на вирок суду Парижа, який визнав її винною в розтраті коштів Європейського парламенту та фактично заборонив участь у президентських виборах 2027 року.

Про це стало відомо агентству AFP у пʼятницю, пише "Європейська правда".

За інформацією AFP, дванадцять обвинувачених у справі про розкрадання коштів Європарламенту включно з Ле Пен, а також її партія "Національне обʼєднання" оскаржили вироки.

Апеляція була подана до опівночі четверга, 10 квітня, коли закінчився термін її подачі. Це означає, що половина обвинувачених у справі вирішила погодитися з вироком без оскарження.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Водночас Апеляційний суд Парижа вже заявив, що винесе рішення влітку 2026 року, а це означає, що Ле Пен ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.

Ле Пен, яка наразі є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, назвала вирок суду "політичним рішенням" і пообіцяла продовжувати президентську кампанію 2027 року.

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