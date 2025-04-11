AFP: Ле Пен обжаловала приговор, запрещающий ей идти в президенты Франции

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен подала апелляцию на приговор суда Парижа, который признал ее виновной в растрате средств Европейского парламента и фактически запретил участие в президентских выборах 2027 года.

Об этом стало известно агентству AFP в пятницу, пишет "Европейская правда".

По информации AFP, двенадцать обвиняемых по делу о хищении средств Европарламента, включая Ле Пен, а также ее партия "Национальное объединение" обжаловали приговоры.

Апелляция была подана до полуночи четверга, 10 апреля, когда истек срок ее подачи. Это означает, что половина обвиняемых по делу решила согласиться с приговором без обжалования.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов французского "Национального объединения", в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

В то же время Апелляционный суд Парижа уже заявил, что вынесет решение летом 2026 года, а это значит, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Ле Пен, которая сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, назвала приговор суда "политическим решением" и пообещала продолжать президентскую кампанию 2027 года.

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