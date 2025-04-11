Італія знову відправила мігрантів до своїх центрів в Албанії

Італійська влада у п'ятницю передала 40 мігрантів, які не мали дозволу на перебування в країні, до італійських центрів утримання мігрантів в Албанії – їхнє функціонування в останні місяці блокували суди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Італійський військовий корабель з мігрантами вийшов з порту Бріндізі й через кілька годин прибув до албанського порту Шенджин – приблизно за 65 кілометрів на північний схід від столиці Тирани.

Мігрантів перевозили в автобусах і мікроавтобусах під посиленою охороною до італійського центру в Шенджині, де будуть аналізувати їхні особові справи. Після цього їх перевезуть до другого центру в Гядері, також підпорядкованого Італії.

Італійська влада не надала інших подробиць, зокрема національності мігрантів.

Центри в Шенджині та Гядері спочатку були побудовані для розгляду запитів на притулок мігрантів, яких Італія врятувала в Середземному морі. Але з жовтня 2024 року італійські суди блокували їхнє використання, посилаючись на суперечність із законодавством ЄС.

Минулого місяця уряд прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні схвалив указ, який розширив використання центрів в Албанії, дозволивши утримувати там мігрантів, щодо яких видали наказ про депортацію.

За даними європейського прикордонного агентства Frontex, нелегальна міграція через Центральне Середземномор'я – між Північною Африкою та Італією – минулого року скоротилася на 59%, до 67 тисяч мігрантів.

Минулого місяця Європейська комісія запропонувала єдиний механізм повернення нелегальних мігрантів, який зокрема передбачає можливість часткового копіювання "італійської моделі" – створення у третіх країнах центрів для їхнього тимчасового утримання.