Италия снова отправила мигрантов в свои центры в Албании

Итальянские власти в пятницу передали 40 мигрантов, которые не имели разрешения на пребывание в стране, в итальянские центры содержания мигрантов в Албании – их функционирование в последние месяцы блокировали суды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Итальянский военный корабль с мигрантами вышел из порта Бриндизи и через несколько часов прибыл в албанский порт Шенджин – примерно в 65 километрах к северо-востоку от столицы Тираны.

Мигрантов перевозили в автобусах и микроавтобусах под усиленной охраной в итальянский центр в Шенджине, где будут анализировать их личные дела. После этого их перевезут во второй центр в Гядере, также подчиненный Италии.

Итальянские власти не предоставили других подробностей, в частности национальности мигрантов.

Центры в Шенджине и Гядере изначально были построены для рассмотрения запросов на убежище мигрантов, которых Италия спасла в Средиземном море. Но с октября 2024 года итальянские суды блокировали их использование, ссылаясь на противоречие с законодательством ЕС.

В прошлом месяце правительство премьер-министра Джорджи Мелони одобрило указ, который расширил использование центров в Албании, позволив удерживать там мигрантов, в отношении которых выдали приказ о депортации.

По данным европейского пограничного агентства Frontex, нелегальная миграция через Центральное Средиземноморье – между Северной Африкой и Италией – в прошлом году сократилась на 59%, до 67 тысяч мигрантов.

В прошлом месяце Европейская комиссия предложила единый механизм возвращения нелегальных мигрантов, который в частности предусматривает возможность частичного копирования "итальянской модели" – создание в третьих странах центров для их временного содержания.