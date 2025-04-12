Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон, фаворит повторних президентських виборів, заявив, що він є єдиним кандидатом, який може зупинити потенційне виведення американських військ з країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Румунії зростає занепокоєння щодо потенційного скорочення чисельності американських військ в Європі та майбутнього НАТО, оскільки американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон розробляє плани щодо скорочення військ у Східній Європі.

Сіміон, лідер опозиційного Альянсу за об'єднання румунів (AUR), другої за величиною партії Румунії, є прихильником Дональда Трампа та його руху MAGA.

"Відсутність американських військ в Румунії здається мені небезпечною, і я єдиний кандидат, який може це зупинити", – сказав Сіміон під час пресконференції в п'ятницю пізно ввечері, яка тривала понад п'ять годин.

"Ми природні союзники, ми ідеологічно пов'язані з Республіканською партією, рухом MAGA", – зазначив він.

Скасування грудневих виборів поставило Румунію в центр суперечки між Європою та адміністрацією Трампа щодо свободи слова та придушення політичних опонентів.

Сіміон, який підтримував ультраправого проросійського лідера скасованих виборів Келіна Джорджеску, а зараз є його заміною, назвав скасування виборів переворотом і заявив, що це підвищило ймовірність того, що США скоротять свою військову присутність в країні.

"Я не знаю, чого ті, хто здійснив переворот проти демократії 6 грудня, очікували від Сполучених Штатів, що вони не відреагують, не виведуть війська, не визнають скасування виборів і не будуть аплодувати цьому?", – зазначив він.

Партія Сіміона перетворилася з маргінальної групи противників вакцинації під час пандемії COVID на провідну опозиційну силу, яка апелює до діаспори робітничого класу та молодих виборців і спирається на народний гнів проти мейнстримних політиків.

38-річний політик виступає за відновлення кордонів Румунії, які існували до Другої світової війни і включали території, що зараз знаходяться на території Болгарії, Молдови та України, через що він був оголошений персоною нон-грата в останніх двох країнах.

У п'ятницю він заявив, що заборона на його в'їзд до цих двох країн є "неправомірними обмеженнями, які були введені людьми з радянськими рефлексами", і сказав, що вони будуть скасовані з його обранням.

Про те, що Джордже Сіміону заборонили вʼїзд в Україну "в інтересах національної безпеки", стало відомо у 2023 році. У Молдові заборона діє з 2018 року, і у 2023-му її продовжили ще на пʼять років.