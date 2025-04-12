Лидер румынских ультраправых Джордже Симион, фаворит повторных президентских выборов, заявил, что он является единственным кандидатом, который может остановить потенциальный вывод американских войск из страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В Румынии растет беспокойство относительно потенциального сокращения численности американских войск в Европе и будущего НАТО, поскольку американские СМИ сообщили, что Вашингтон разрабатывает планы по сокращению войск в Восточной Европе.

Симион, лидер оппозиционного Альянса за объединение румын (AUR), второй по величине партии Румынии, является сторонником Дональда Трампа и его движения MAGA.

"Отсутствие американских войск в Румынии кажется мне опасным, и я единственный кандидат, который может это остановить", – сказал Симион во время пресс-конференции в пятницу поздно вечером, которая длилась более пяти часов.

"Мы естественные союзники, мы идеологически связаны с Республиканской партией, движением MAGA", – отметил он.

Отмена декабрьских выборов поставила Румынию в центр спора между Европой и администрацией Трампа относительно свободы слова и подавления политических оппонентов.

Симион, который поддерживал ультраправого пророссийского лидера отмененных выборов Келина Джорджеску, а сейчас является его заменой, назвал отмену выборов переворотом и заявил, что это повысило вероятность того, что США сократят свое военное присутствие в стране.

"Я не знаю, чего те, кто совершил переворот против демократии 6 декабря, ожидали от Соединенных Штатов, что они не отреагируют, не выведут войска, не признают отмену выборов и не будут аплодировать этому?", – отметил он.

Партия Симиона превратилась из маргинальной группы противников вакцинации во время пандемии COVID в ведущую оппозиционную силу, которая апеллирует к диаспоре рабочего класса и молодых избирателей и опирается на народный гнев против мейнстримных политиков.

38-летний политик выступает за восстановление границ Румынии, которые существовали до Второй мировой войны и включали территории, которые сейчас находятся на территории Болгарии, Молдовы и Украины, из-за чего он был объявлен персоной нон-грата в последних двух странах.

В пятницу он заявил, что запрет на его въезд в эти две страны является "неправомерными ограничениями, которые были введены людьми с советскими рефлексами", и сказал, что они будут отменены с его избранием.

О том, что Джордже Симиону запретили въезд в Украину "в интересах национальной безопасности", стало известно в 2023 году. В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.

Критик нинішнього керівництва Європейського Союзу, Сіміон також заявив, що припинить військову допомогу Україні, яка межує з Румунією. Він виступає проти освіти про Голокост і одностатевих шлюбів.

У п'ятницю він заявив, що підтримує збільшення витрат на оборону за умови, що це сприятиме розвитку румунської промисловості.