Молдова продовжила заборону на в’їзд лідеру скандальної антиукраїнської партії Румунії

Молдова продовжила на п’ять років заборону на в'їзд Джордже Сіміону – лідеру румунської партії "Альянс за об'єднання румунів" (AUR), яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української території.

Про це, як пише "Європейська правда", Генеральний інспекторат міграції при Міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомив 2 лютого у відповідь на запит порталу NewsMaker.

Інспекторат міграції Молдови пояснив, що країна продовжила заборону на в'їзд Джордже Сіміону, оскільки влада оголосила його небажаною особою. Останній намагається оскаржити це рішення в суді.

"Слід зазначити, що компетентний орган Молдови поінформував владу Румунії про ухвалене рішення щодо заборони на в'їзд (Сіміона. – Ред.) на територію РМ", – йдеться у відповіді відомства.

Як нагадує NewsMaker, лідера AUR у жовтні 2018 року видворили з Молдови – вдруге з 2015-го – й на п'ять років заборонили в'їжджати в країну. Минулого року таку трирічну заборону щодо Сіміона підтвердила СБУ.

Нещодавно прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який очолює також Соціал-демократичну партію країни, сказав, що попросить прем'єр-міністрів Молдови та України обґрунтувати рішення про заборону на в'їзд Сіміону.

Зазначимо, днями однопартієць Сіміону з AUR Клаудіу Тарзіу заявив про територіальні претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.