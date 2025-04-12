У Польщі пройшли перші теледебати кандидатів у президенти

У польському місті Конське відбулися перші теледебати кандидатів у президенти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Дебати в Конське спочатку мали бути зустріччю "віч-на-віч" між Рафалом Тшасковським (кандидатом від "Громадянської коаліції") і Каролем Навроцьким (підтримуваним "Правом і справедливістю).

Представники телеканалів TVP, TVN і Polsat повідомили, що готові організувати і транслювати дебати. Однак команда Навроцького хотіла, щоб до участі в дебатах були допущені й інші телеканали. Оскільки між штабами не було досягнуто згоди, TV Republika організувала власні дебати на міській площі в Конське. Тшасковський, однак, не відмовився від запрошення Навроцького.

Протягом дня в п'ятницю ще кілька кандидатів заявили, що мають намір взяти участь в одних або обох дебатах. Після 18:00 Тшасковський написав у соціальних мережах, що з поваги до виборців та інших кандидатів дебати, які мали висвітлюватися трьома національними телеканалами, довелося продовжити.

Кандидати торкнулися тем міграції, економіки, енергетики, правосуддя, кліматичної політики та безпеки. Дебати слухали кілька сотень людей, а атмосфера часом нагадувала політичний мітинг. Відповідаючи на питання про міграційний пакт, четверо з п'яти кандидатів висловилися проти нього. Винятком була Йоанна Сенишин, яка розглядала пакт як інструмент для врегулювання міграційної ситуації.

На вході до спортивного залу сталася бійка, яка транслювалася в прямому ефірі на телебаченні. Навроцький заявив журналістам, що членів його штабу не хотіли пускати до зали.

Тшасковський на мітингу після дебатів оцінив їх як рівні, "ніхто не мав кращих умов; не те, що ми мали в 2020 році".

"Перемогли правда і мужність", – сказав після дебатів Навроцький.

П'ятничні дебати в Конське були першими в цій кампанії. Ще одні дебати анонсувала на понеділок Telewizja Republika. Спільні дебати TVN, TVP і Polsat відбудуться 12 травня.

Президентські вибори відбудуться 18 травня цього року, з можливим другим туром 1 червня.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

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