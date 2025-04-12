В Польше прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

В польском городе Конске состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Дебаты в Конске сначала должны были быть встречей "лицом к лицу" между Рафалом Тшасковским (кандидатом от "Гражданской коалиции") и Каролем Навроцким (поддерживаемым "Правом и справедливостью).

Представители телеканалов TVP, TVN и Polsat сообщили, что готовы организовать и транслировать дебаты. Однако команда Навроцкого хотела, чтобы к участию в дебатах были допущены и другие телеканалы. Поскольку между штабами не было достигнуто соглашение, TV Republika организовала собственные дебаты на городской площади в Конске. Тшасковский, однако, не отказался от приглашения Навроцкого.

В течение дня в пятницу еще несколько кандидатов заявили, что намерены принять участие в одних или обоих дебатах. После 18:00 Тшасковский написал в социальных сетях, что из уважения к избирателям и другим кандидатам дебаты, которые должны были освещаться тремя национальными телеканалами, пришлось продолжить.

Кандидаты затронули темы миграции, экономики, энергетики, правосудия, климатической политики и безопасности. Дебаты слушали несколько сотен человек, а атмосфера порой напоминала политический митинг. Отвечая на вопрос о миграционном пакте, четверо из пяти кандидатов высказались против него. Исключением была Иоанна Сенишин, которая рассматривала пакт как инструмент для урегулирования миграционной ситуации.

На входе в спортивный зал произошла драка, которая транслировалась в прямом эфире на телевидении. Навроцкий заявил журналистам, что членов его штаба не хотели пускать в зал.

Тшасковский на митинге после дебатов оценил их как равные, "никто не имел лучших условий; не то, что мы имели в 2020 году".

"Победили правда и мужество", – сказал после дебатов Навроцкий.

Пятничные дебаты в Конске были первыми в этой кампании. Еще одни дебаты анонсировала на понедельник Telewizja Republika. Совместные дебаты TVN, TVP и Polsat состоятся 12 мая.

Президентские выборы состоятся 18 мая этого года, с возможным вторым туром 1 июня.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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